İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü “Prodes” kapsamında Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan tarafından yazılan ve başvurusu yapılan “Farkındalığımı Artırıyorum Hayata Katılıyorum” isimli proje kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan projeyle ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Emine Hülya Karabıyık, “Türkiye’de farklı alanlarda yapılan sağlık harcamaları oldukça yüksek olmasına karşın sosyal dışlanma alanında yapılan harcamalar oldukça düşüktür. Kanser gibi hastalıklar uzun soluklu ve çoğu insan tarafından yanlış bilinmekte ve bu hastalıklarda sosyal dışlanma çok sık görülmektedir.

Gerçekleştireceğimiz bu proje ile kendi içinde dahi sosyal dışlanma yaşayan kanser hastalarımızın sosyal rehabilitasyonunu gerçekleştirerek, toplumsal adaptasyon sağlamayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda projemizde bir dizi faaliyetler gerçekleştirilerek, kanser hastası bireyler; sosyolojik ve psikolojik olarak desteklenecek, farkındalıkları oluşturulacak ve hayata katılımı sağlanacaktır. Bu faaliyetlerden bazıları; motivasyon gezisi, hayata katılım atölyesi, farkındalık seminerleri, aile ve ilişki danışmanlığı hizmeti. Faaliyetlerimiz bireysel ve toplumsal farkındalık motivasyon üzerine kurgulanmıştır. Projemizi hastalarımıza ve topluma en faydalı şekilde bitirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.