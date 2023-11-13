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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim tarihinde Maltepe-Büyükyalı Köprü altında S.A. isimli şahsın çaldığı hafriyat kamyonu ile denetim noktasındaki polislere çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.

Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından Bitlis’in Adilcevaz ilçesine toprağa verildi.