Çorum Belediyesi tarafından işletilen Kamyon Garajı’nda nakliye firma sahipleri ve kamyoncu esnafıyla bir araya gelen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, kamyoncu esnafının dertlerini ve yerel yönetimlerden taleplerini dinledi. Çorum’da 3 bine yakın TIR ve kamyon olduğunu belirten kamyoncu esnafı, şehre acilen bin kapasiteli yeni bir araç parkı yapılmasını istedi. Ayrıca mazot fiyatlarının sürekli artması nedeniyle nakliye ücretlerinin de arttığını ve bu yüzden işsizlik sorunu ile karşılaştıklarını söyleyen kamyoncu esnafı, bu kötü gidişatın ve belirsizliğin ise ne zaman ortadan kalkacağını merak ettiklerini dile getirdi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu da, akaryakıta yapılan zamların AKP’li siyasetçilere sorulması gerektiğini ifade ederek, ancak Belediye Başkanı seçilmesi halinde araç parkı konusunu çözeceklerini söyledi.

Kamyon Garajı’nda faaliyet gösteren kıraathane ve lokantayı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Çöphüseyinoğlu, işletmecilere hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Burada vakit geçiren, yemek yiyen kamyoncu esnafıyla kucaklaşarak, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini desteklemelerini istedi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.