Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Tahsin Şahin ile bir süre görüştü.

Ziyarette Oda Başkanı Şahin ve oda yöneticileri ile yerel yönetimlere ilişkin sohbet eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Şahin’e kendisine gösterdiği yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Oda Başkanı Tahsin Şahin’den nakliyeci ve şoför esnafının beklenti ve taleplerini de dinleyen Çöphüseyinoğlu, “Değerli esnaf kardeşlerim; Allah nasip ederde çok sevdiğim, doğup büyüdüğüm, ekmeğimi kazandığım bu şehre Belediye Başkanı olarak hizmet etmek benim için büyük onur ve gurur kaynağı olacak. Bu yüzden desteklerinizi istiyorum. Bu güzel şehrimizi inşallah hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ise, Çöphüseyinoğlu ve ekibine 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve bazı parti yöneticileri eşlik etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR