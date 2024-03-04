Cıdık, hafta sonu Cemilbey Caddesi, Hasanpaşa ve Gülabibey Mahallesi civarında faaliyet gösteren çok sayıda esnafı ziyaret ederek, seçimlerde destek istedi.

Yaptığı esnaf ziyaretlerinde ve sokaktaki yurttaşlarla temasında, belediye kaynaklarını en titiz şekilde koruyup kollayacaklarının altını çizen Cıdık, "Millî Görüş anlayışında belediye malı, yetim hakkı kadar kutsaldır. Belediyenin malı olan tek bir kâğıttan tek bir kaleme kadar her şeyi, milletimizin emeği ve alın teri olarak görüp, bu hassasiyet doğrultusunda koruyacak ve kullanacağız." dedi.

Yolsuzluk ve savurganlığa tamamen son vereceklerini vurgulayan SP Adayı Faruk Cıdık, "Lüks ve şatafat için yapılan her türlü harcamanın önüne geçerek, Belediye imkânlarını tümüyle ve doğrudan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.