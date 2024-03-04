Alaçatı Muhallebicisi’nin resmi açılışı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu ile çok sayıda davetli tarafından yapıldı.

Günün tüm öğünlerinde ve kahve aralarında, mimari konforu ve zengin menü içeriği ile müşterilerini en iyi şekilde ağırlayan bir Alaçatı Muhallebicisinde, sabahın erken saatlerinde Ege kahvaltısıyla güne başlayabilir, günün diğer saatlerinde, Ege’nin kendine özgü sağlıklı ve besleyici lezzetlerini deneyebilir, keçi sütü ve gerçek meyve tanecikleri ile üretilen onlarca çeşit dondurma içerisinden kendi favorilerinizi seçebilir, Alaçatı’nın eşsiz sütlü tatlılarıyla lezzetli bir deneyim yaşayabilirsiniz.