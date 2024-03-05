Gram altın, Türk lirasındaki değer kaybının da etkisiyle rekor kırdı. ABD merkezli bankacılık devi Citi ekonomistleri, belirli senaryolar dahilinde altının 2025 yılı içerisinde ons başına 3 bin dolara çıkabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yükseliş bugün de sürdü. Çorum'da ise gram altın bugün kuyumcularda 2 bin 246 liradan satılırken, 2 bin 224 liraya ise alınıyor.

Değerli metal, ABD'de imalat ve inşaat sektörlerinde yapılan harcamaların azaldığını gösteren verinin ardından ons tarafında üç ayın zirvesine yakın seyrederken gram altın yeni tarihi zirvesini gördü.

Ayrıca geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentiler güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerini öne alacağı beklentisi altın fiyatlarını desteklerken dolar endeksindeki düşüşle birlikte ons altın fiyatı 2070 doların üzerine çıktı. Gram altın ise Türk lirasındaki değer kaybının da etkisiyle yeni tarihi zirvesine ulaştı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 artışla 2 bin 117 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, bu sabah saatlerinde 2 bin 115 dolardan alıcı buldu Ons altın en son 4 Aralık tarihinde 2148 dolar seviyesinde rekor kırmıştı.

Gram altın Kapalı Çarşı'da 2 bin 166 TL ile rekor seviyeyi görürken sabah saatlerinde 2 bin 151 TL'den alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 518 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin TL'den satıldı.

Çorum'da ise gram altın bugün kuyumcularda 2 bin 246 liradan satılırken, 2 bin 224 liraya ise alınıyor.

KRİTİK VERİLER BEKLENİYOR

Powell’ın Kongre sunumunu ve ABD istihdam veri seti, altın yatırımcıları tarafından takip edilecek. Bugün ABD’de açıklanacak PMI verileri yakın takipte olacak.

Kanadalı banka TD Securities'in küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, özellikle imalat sektöründeki ekonomik verilerin geçen hafta beklenenden zayıf gelmesinin ardından altının yükseldiğini söyledi. Ancak Melek, özellikle istihdama ilişkin ekonomik verilerin sıcak gelmesi halinde altın fiyatlarının ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

ABD'Lİ BANKADAN İDDİALI TAHMİN

ABD merkezli bankacılık devi Citi ekonomistleri, belirli senaryolar dahilinde altının 2025 yılı içerisinde ons başına 3 bin dolara çıkabileceğini belirtiyor.

Citi'nin Kuzey Amerika emtia araştırmaları başkanı Aakash Doshi CNBC'ye yaptığı açıklamada, şu anda 2 bin 20 dolardan işlem gören değerli metalin, merkez bankalarının altın alımlarını keskin bir şekilde artırması durumunda yaklaşık yüzde 50 oranında artabileceğini söyledi.

Ayrıca olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda da ons altın 3 bin doları görebilir.

Doshi'nin de aralarında bulunduğu Citi analistleri yakın tarihli bir notta "Altını 3 bin dolara çıkarabilecek bir başka tetikleyici, ABD Merkez Bankası'nın faizleri hızla düşürmeye teşvik edebilecek derin bir küresel durgunluk olabilir" ifadelerine yer verdi.

Ekonomistler, "3 bin dolara giden en olası yol, merkez bankaları arasında dolarsızlaşma ve bunun sonucunda ABD dolarına yönelik bir güven krizine yol açmasının hızlanması olacak" diye yazdı.

Nota göre, stagflasyon (aynı anda yüksek enflasyon, yavaşlayan ekonomik büyüme ve yükselen işsizlik) altın için başka bir tetikleyici olabilir: Ancak Doshi böyle bir senaryonun "çok düşük bir olasılık" olduğunu söyledi.

Citi, külçe altın için baz senaryosunun 2024'ün ikinci yarısında 2 bin 150 dolar olduğunu ve altın fiyatının ilk yarıda ortalama 2 bin doların biraz üzerinde olacağını belirtti. Doshi değerli metalin 2024'ün sonuna doğru yeni bir rekora ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.