31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi Çorum CHP'de istifa furyası yaşanıyor. Çorum'da mimar Levent Çöphüseyinoğlu'nu aday gösteren CHP, Belediye Meclis Üyesi aday listesi ve İl Genel Meclisi listesini kamuoyuna duyurdu.

CHP Çorum Belediye Meclisi aday listesinde; 17. sırada yer alan Şentürk Gülnaz, 18. sırada yer alan Rüştü Çağlar, 19. sırada yer alan Yaşar Çetintaş, 20. sıradaki Arif Can Akbal, 21. sıradaki Mehmet Karataş ve 23. sırada yer alan Uğur Soyocak adaylıktan çekildi.



İl Genel Meclis aday listesinin son sırasında yer alan Hasan Kızıltepe de adaylıktan çekildi.

Ayrıca CHP'den Alaca Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Türk de adaylıktan çekildiğini açıkladı. İlçe teşkilatı seçim kuruluna belediye başkanı olarak Hüseyin Çinkaya'nın adını bildirmişti. Bugün öğle saatlerinde Hüseyin Çinkaya'nın da istifa ettiği açıklandı.

