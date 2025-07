Bakan Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Işıkhan, sürecin şeffaf şekilde ve sosyal diyalog içinde yürütüldüğünü söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bilir ki onları enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık. Hükümet olarak teklifimizi açıklamak isterim. İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda özellikle işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. TÜHİS ile sendikalarımızla bir araya gelerek kamu çerçeve protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız. İşçilerimizin ve sendikalarımızın da müsterih olmalarını özellikle istirham ediyorum”

ZAM TEKLİFİ SUNULDU

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, gazetecilere açıklamada bulundu.

600 bin kamu işçisi adına bakanlığa davet edildiklerini belirten Ramazan Ağar, kendilerine verilen üçüncü teklife ilişkin, “Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ay için ise gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Sadece bu şekliyle bugün bize bu teklif verildi. Ancak sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar, bunların tamamı ücretler kadar önemli” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ağar, önümüzdeki Pazartesi günü tekrar bir araya gelinerek sosyal haklar, iş düzeni ve iş yerine özgü sorunları görüşeceklerini bildirerek, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla aylardır görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var. Burada bunu söylemek isterim. Biz her zaman masa başında müzakere yaparak, görüşerek bir sonuca gidelim diyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta da diğer sosyal haklarla, iş yerine özgün sorunlarla, verilen bu yüzde konularıyla ilgili tekrar görüşmelere devam edeceğiz. İş sonuçlanmış değil”

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ koordinasyon kurullarının tekrar bir araya gelerek teklifi değerlendireceğini belirten Ağar, görüşmelerde olumlu sonuç almayı temenni ettiklerini aktardı. Ağar, önümüzdeki hafta biraz daha ilerleme kaydedeceklerini tahmin ettiğini söyledi.

“Dördüncü bir teklif daha mı verilecek, onu mu anlıyoruz bundan?” sorusuna Ağar, “Önümüzdeki hafta bu süreç süratle devam edecek. İş yerine özgü sorunlar çok önemli. Bu konuları da çözersek bir yere geliriz diye düşünüyorum” cevabını verdi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert ise bugüne kadar 7 toplantı gerçekleştiğini, üçüncü teklifin bugün verildiğini belirtti.

Bakanlığın, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i davet ederek her iş kolunun sorunlarını masaya yatıracak şekilde talepleri alması ve bunu müzakere sürecine dahil etmesinin sevindirici olduğunu anlatan Sert, şöyle devam etti: “Burada sendikal rekabet yapmıyoruz. Her sendika kendi iş kolunun sorunlarını zaten bakanlığa bildirdi, taslağa ilave ettik. Omuzumuzdaki yükün ne kadar ağır olduğunu, 600 bin kamu işçisinin yükünü, sorumluluğunu sırtımızda taşıyan bir anlayışla mücadele verdiğimizi de kamuoyunun bilmesi lazım. Evet, süre çok uzadı. Bu yıpranmışlıklar, sahada beklentiler, elbette ki haklı talepler, sendikalarımızın haklı tepkileri tüm bunları bir tarafa bırakarak önümüzdeki süreçte inşallah bütün çalışanlarımızın mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir anlayışla bu çerçeveyi de çizmiş olacağız.”

Muhabir: AA AJANS