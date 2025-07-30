Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclisi Grubu, Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısı öncesinde İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdi.
CHP İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya CHP Belediye Meclisi üyelerinden Aslan Kaya, Didem Tokgöz, Erdem Erol, Sedat Genç ve Onur Gazel katıldı.
Toplantıda Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısında gündeme gelecek maddeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Muhabir: KEMAL YOLYAPAR