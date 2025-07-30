Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Öğrencilerin akademik gelişimini; kültür, sanat, spor ve bilimle harmanlayarak desteklemeyi amaçlayan programlar çerçevesinde Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için unutulmaz bir Kapadokya gezisi düzenlendi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünya çapında ilgi gören Kapadokya’yı ziyaret eden öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de tarihi ve kültürel miras hakkında yerinde bilgi edindi. Peribacaları, yer altı şehirleri ve bölgenin eşsiz coğrafyasıyla tanışan öğrenciler, eğitici olduğu kadar keyifli bir gün geçirdi.

Düzenlenen gezinin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten okul yönetimi, bu tür etkinliklerle çocukların tarih bilinci kazanmasının ve milli kültürü yerinde tanımasının önemine dikkat çekti.

Muhabir: SELDA FINDIK