Çorum merkez Kuşsaray Köyü halkından merhum Hüseyin ve Hava Koçak'ın kızı, Mümtaz Koçak'ın kız kardeşi, Yenice Köyü’nden Zehra Güler vefat etti.

Fehmi Güler, Fatma Ekinci, Kamile Alev, Zeynep Güntürkün ve Tülay Çelik’in annesi Zehra Güler’in vefatı üzüntüyle karşılandı.

Zehra Güler’in cenazesinin Antalya’dan hava yolu ile Çorum’a getirildiği öğrenilirken, bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek ‘Hakka Yürüme’ erkanı sonrası Yenice Köyü mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi