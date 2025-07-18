Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı İç Göç İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Türkiye’de 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024 yılında yüzde 3,13 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

EN FAZLA GÖÇÜ

İSTANBUL ALDI

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 395 bin 485 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 202 bin 402 kişi ile Ankara ve 117 bin 889 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 570 kişi ile Ardahan, 5 bin 644 kişi ile Bayburt ve 6 bin 739 kişi ile Tunceli oldu.

İstanbul 369 bin 453 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 150 bin 373 kişi ile Ankara ve 102 bin 40 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 441 kişi ile Ardahan, 8 bin 41 kişi ile Kilis ve 8 bin 639 kişi ile Bayburt oldu.

ÇORUM ALDIĞINDAN FAZLA GÖÇ VERDİ

2024 yılında Çorum’un aldığı göç 16 bin 415 olurken, verdiği göç 23 bin 143 kişi oldu. Aynı dönemde Samsun 46 bin 841 kişi göç alırken, 43 bin 246 kişi göç verdi. Tokat 38 bin 697göç alırken, 32 bin 350 kişi göç verdi. Amasya ise 13 bin 879 göç aldı ve 14 bin 446 kişi göç verdi. Yani Çorum ili aldığı göçten 6 bin 728 kişi daha fazla göç vermiş oldu.

Çorum ili net göç hızı ise binde -12,82 oldu. Çorum ili net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında binde -12,82 ile 60’ıncı sırada yer aldı. Net göç hızının en yüksek olduğu iller binde 15,59 ile Yalova, binde 13,09 ile Tekirdağ, binde 11,64 ile Muğla illeri olurken, net göç hızının en düşük olduğu iller binde -42,80 ile Gümüşhane, binde -35,16 ile Bayburt, binde -33,96 ile Siirt oldu.

ÇORUM İLİ EN ÇOK

ANKARA’DAN ALDI

Çorum'un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla; Ankara (3 bin 486 kişi), İstanbul (2 bin 303 kişi), Samsun (987 kişi), Amasya (844 kişi), Yozgat (498 kişi) ,en az göç aldığı iller ise sırasıyla Kilis (7 kişi), Ardahan (20 kişi), Tunceli (21 kişi), Iğdır (24 kişi), Karaman (25 kişi) illeri oldu.

ÇORUM İLİ EN ÇOK

ANKARA’YA VERDİ

Çorum'un en çok göç verdiği iller ise sırasıyla; Ankara (8 bin 386 kişi), İstanbul (2 bin 729 kişi), Samsun (bin 154 kişi), Amasya (691 kişi), Antalya (653 kişi), en az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis (17 kişi), Bilecik (22 kişi), Batman ve Bayburt (25 kişi), Karaman ve Siirt (26 kişi) illeri oldu

NET GÖÇ HIZINDA

OSMANCIK BİRİNCİ

İlçelerde ise net göç hızında Osmancık ilçesi ilk sırada yer aldı.

2023-2024 döneminde Çorum'un ilçeleri arasında net göç hızında binde 11,59 ile Merkez birinci olurken, Osmancık binde -6,37 ile ikinci, Alaca binde -18,14 ile üçüncü oldu. Çorum'un net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde -270,97 ile Uğurludağ, binde -254,28 ile Ortaköy, binde-105,93 ile Laçin oldu. Çorum'da 1 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 13 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.

2024 yılında Çorum'un aldığı göçün %61,92’sini (14 bin 339 kişi) Merkez, %10,04’ünü Sungurlu (2 bin 326 kişi), %5,39’unu (bin 249 kişi) Alaca ilçesi aldı.

Çorum'un verdiği göçün ise %36,52’sini (10 bin 915 kişi) Merkez, %11, 05’ini Sungurlu (3 bin 301 kişi), %7,06’sını (2 bin 109 kişi) Ortaköy ilçesi verdi.

Muhabir: Haber Merkezi