Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yakup Alar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında yaptığı çağrı üzerine Çorum esnafına Türk Bayrağı dağıtmaya devam ediyor.

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm ev ve işyerlerine Türk Bayrağı asılması çağrısı ve üzerine yaşanan “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında ülke genelinde başlayan Türk Bayrağı dağıtımlarına Çorum’da da devam ediliyor.

Bu kapsamda Başkan Aşgın ile İl Başkanı Alar son olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde bayrak dağıttı. Başkan Aşgın dağıtımla ilgili yaptığı paylaşımda: “AK Parti İl Başkanımız Av. Yakup Alar ve il yönetim kurulu üyelerimizle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddemizdeki esnafımızı ziyaret ederek dünyanın en güzel bayrağını iş yerlerine birlikte astık. Ülkemize, şehrimize, bayrağımıza ve milletimize hizmetkâr olmaya ilk günkü heyecan ve aşkla devam ediyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi