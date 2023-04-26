Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Umutlu Geleceğe Tek Yürek Buluşması” etkinliğine katılarak sendika yöneticileri ile istişarede bulundu.

Hanoğlu Konağı’nda önceki akşam saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa Talip Geylan, Türk İmar Sen Genel Başkanı Zafer Çelik, Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile birlikte MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP Çorum Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek, Mete Çakı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli ve bazı okul müdürleri katıldı.

Sendikacılığın sadece özlük, sosyal ve ekonomik haklar için mücadele olmadığını belirterek ilk olarak konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, bir sivil toplum kuruluşu olarak topluma karşı sorumlulukları da bulunduğunu, bu yüzden Türkiye Kamu-Sen’in milli meselelerde durumdan vazife çıkararak ülkenin ve milletin geleceğine her türlü katkıyı sağlamaktan geri durmadığını, durmayacağını dile getirdi.

“İlkemiz önce ülkemiz” şiarıyla sendikacılık faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatarak güçlü bir Türkiye ideali yolunda tüm teşkilatlar olarak topyekün alın teri dökmeye devam edeceklerini kaydeden Selim Aydın, programa katılan davetliler ve sendika üyelerine teşekkür etti.

“MEMURLAR VE EMEKLİLER SEYYANEN ZAM BEKLİYOR”

Daha sonra ise kürsüye Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan kürsüye geldi. Programa katılan konuklar ve sendika üyelerine teşekkür eden, geçmiş bayramlarını kutlayan ve deprem nedeni ile buruk bir bayram geçirdiklerini kaydetti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen, adeta kıyameti yaşadığımızı söyleyen Talip Geylan; “Allah ülkemizi insanımızı beterinden korusun” diye konuştu.

“TÜRKİYE KAMU - SEN 530 BİN ÜYEYE ULAŞTI”

Bu milletin ayağa kalkacağını söyleyerek 2022 yılında Türkiye Kamu-Sen’in tüm olumsuz koşullara rağmen 530 bin üyeye ulaştığını, 2023 yılında yeniden yetkiyi sendika olacaklarına inandıklarını ve 6 dönemdir yetkili olan sendikanın imzaladığı toplu sözleşmeler ile kamu çalışanının haklarında geriye gidiş yaşattığını bildiren Geylan; “Kamu-Sen 2009’a kadar yetkili sendika idi. Bu süreçte sendikacılığı adam gibi yaparak memura bir çok hak elde ettik. 2023 yılı 15 Mayıs’ın da yeniden yetkili olarak kamu çalışanlarını eziyetten kurtaracağız” dedi.

“MEMURLARA SEYYANEN ZAM VE İKRAMİYESİ VERİLMELİDİR”

Türkiye’de kamu çalışanlarının 1 Ocak’ta aldığı zammın ardından ülkedeki enflasyon nedeni ile gelirlerinin sürekli düştüğünü hatırlatan Geylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde hükümetten memur ve memur emeklilerine seyyanen zam müjdesini beklediklerini kaydetti.

Ortalama devlet memuru maaşının 12 bin 572 lira olduğunu vurgulayarak ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı etkinliklerde toplumun çeşitli kesimlerine müjdeler verdiğini söyleyen Talip Geylan, kamu çalışanları ve emeklileri olarak sıranın kendilerine geldiğine inandıklarını, memura seyyanen zammın yanısıra tüm emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 milyon kamu çalışanına da verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Hükümet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, memurun bu son derece haklı talebine kayıtsız kalamaz. Emek ve Dayanışma Bayramı’nda çifte bayram hakkımızdır!” diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Geylan, maaşlara güncelleme dışında yeni parlamentodan yardımcı hizmetler kadrosundaki kişilerin bir defaya mahsus genel idari hizmetler sınıfına alınması, 3600 ek göstergedeki eksiklerin giderilmesi, kamuya alımlarda 4 / B sözleşmeli statüsünün ortadan kaldırılması taleplerini de anlattı.

Programda MHP İl Başkanı Karapıçak ile Milletvekili adayları adına Vahit Kayrıcı da birer konuşma yaparak Türkiye Kamu-Sen’in bir kutup yıldızı olduğunu, ve memurun haklarında geriye gitmeye izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Kamusen’in haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirten Kayrıcı, memurların yaşadıkları sıkıntıları yakinen bildiğini vurgulayarak, “Allah nasip ederde 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili seçilirsem, haklarınızın savunucusu olacağımın sözünü veriyorum. Kimsenin, kamu çalışanları arasında haksızlık yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Seçimlerin öneminden de bahseden Vahit Kayrıcı, kamu çalışanlarından Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliğinde de MHP’ye oy vermelerini istedi.

(Volkan SINAYUÇ)