Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Balkan Kros Şampiyonası 7-9 Kasım tarihleri arasında Romanya’nın Compulung Moldevenesc kentinde düzenlendi. Türk milli takımı toplamda 5 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile 6 takım şampiyonluğuna uzandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu milli atleti Mehmet Kalyoncu ise 10 kilometre yarışlarında dördüncü olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kalyoncu’nun dördüncü olduğu kategoride milli sporculardan Ayetullah Aslanhan ikinci, Murat Emektar ise altıncılığı elde etti.