Çorum’un tanınmış aşçılarından Sedat Kiraz, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için önseçimde oy kullandı, evine giderken geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etti.

Çorum'da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Atatürk Spor Salonu’nda oy kullanan Sedat Kiraz (55), evine gitmek için geçtiği Yunus Emre Parkı’nda kalp krizi geçirdi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedat Kiraz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sedat Kiraz’ın Hanoğlu Konağı’nda aşçı olarak çalıştığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Gökköy köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclis Üyesi Veli Uysal, CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi