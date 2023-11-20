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Alınan bilgiye göre Sungurlu'ya bağlı Çayan köyü nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Didem Özkara, 2 gün önce aniden rahatsızlanması sonucu Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen genç kız yapılan müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi devam eden 28 yaşındaki Özkara akşam saatlerinde fenalaşması sonucu doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesinin Çayan köyüne defnedleceği öğrenildi.