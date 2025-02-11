Baro Başkanı Kalıpcı ziyarette Emniyet Müdürü Pehlivan ile kurumlar arası işbirliği ve dayanışmanın önemini görüştü.

Ziyaret sırasında, baronun yürüttüğü çalışmalar ve toplumsal huzurun sağlanmasındaki katkıları da ele alındı.

İl Emniyet Müdürü Pehlivan, nazik ziyaretlerinden ötürü Av. Turan Kalıpcı’ya teşekkür ederek, ilimizdeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Baro Başkanı Kalıpcı da misafirperverliğinden dolayı Pehlivan’a teşekkürlerini ileterek, bu tür ziyaretlerin kurumsal ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla son buldu.

Editör: SELDA FINDIK