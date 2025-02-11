Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ü misafir etti.

Belediye Başkanı Aşgın, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede göreve gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve yönetimini belediye binasında ağırladı.

Aşgın, ziyaretleri dolayısıyla Mustafa Alagöz ve ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi. Ziyarette, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın yeni yönetiminin Çorum'a katkı sağlamak için birlikte çalışma kararlılığını vurguladığı belirtildi.

Aşgın, “Değerli Başkanımız Mustafa Alagöz ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Çorum'a en iyi şekilde hizmet etmek adına birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Ziyarette Aşgın ve Alagöz, ilimizin gelişimi için ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunarak, şehrin geleceği adına atılacak adımlarla ilgili fikirlerini paylaştı.

Editör: Haber Merkezi