AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Yürütme Kurulu üyelerini belirledi.

Yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:

“Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nurettin Karaca, Teşkilat Başkanı Ali Sami Odabaş, Seçim İşleri Başkanı Abdulbaki Kartancı, Tanıtım Medya Başkanı Erol Taşkan, Dış İlişkiler Başkanı Necip Kadri Yücel, Sosyal Politikalar Başkanı Saliha Köklükaya, Yerel Yönetimler Başkanı Osman Fatih Gümüş, Ekonomi İşler Başkanı Ali Evlüce, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Osman Aktı, Mali ve İdari İşler Başkanı Mustafa Torun, Ar-Ge Başkanı Tuncay Yalçınkaya, İnsan Hakları Başkanı Zekeriya Kuyumcu,

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Ali İlker Tosun, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Türker Semih İstanbullu, İl Genel Sekreter Başkanı İhsan Erzurumluoğlu.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ