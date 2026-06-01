Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK, transfer çalışmalarını sürdürürken kaleci arayışlarına da hız verdi. Daha önce Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat için girişimlerde bulunduğu öne sürülen kırmızı-siyahlıların, şimdi de Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Arca Çorum FK, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor formasıyla geçiren 30 yaşındaki kaleci Marcos Felipe için harekete geçti. Kırmızı-siyahlı yönetimin, deneyimli file bekçisine menajerler aracılığıyla teklif ilettiği iddia edildi.

Tatil döneminde bulunan Brezilyalı kalecinin, gelen teklifleri değerlendirdikten sonra kararını Arca Çorum FK yönetimine bildireceği ifade edildi.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Çorum temsilcisinin, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için özellikle kaleci transferine büyük önem verdiği belirtiliyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek istediği öğrenildi.