Hemşehrimiz Levent Kaleli’nin antrenörlüğünü yaptığı, Çorumlu güreşçi Mücahit Çelik’in de yer aldı Serbest Güreş Milli Takımımız, İran’da düzenlenen Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası’nda ikinci oldu.

Türk milli takımı, başkent Tahran’da düzenlenen turnuvada, Ermenistan’ı 8-2, İran takımı olan Bank Ghardeshari’yi 7-3 ve Tacikistan’ı 8-2’lik puanla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ev sahibi İran’ın takımı olan Bank Shahr ile karşılaşan millilerimiz mücadeleden mağlup ayrılarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Şampiyon olan Bank Shahr ve ikinciliği elde eden Türkiye’nin ardından Bank Ghardeshari takımı ile Almanya milli takımı üçüncülüğü paylaştı.

Çorumlu güreşçi Mücahit Çelik 97 kiloda güreşçi.