Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve CHP Kargı İlçe Başkanı ve aynı zamanda Kargıserispor Kulüp Başkanı Kemal Dümenci ile birlikte Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (ASKF) ziyaret ettiler.

CHP heyeti, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Onursal Başkanı Sefer Kurtaran, ASKF yönetim kurulu üyesi Cumhur Sevinç ve futbol antrenörü Tevfik Zincirci’nin de hazır bulunduğu ziyarette, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’dan amatör spor kulüplerinin faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.