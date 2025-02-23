Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 19-21 Şubat tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. Gazi Çelebi Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Çorum’u kızlarda Özel Pınar Koleji, erkeklerde ise Spor Lisesi temsil etti. Mesut Kuşgöz önderliğinde Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Nehir Bolat ve Nazlı Şahin oyuncu grubu ile mücadele eden Özel Pınar Koleji tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, İstanbul Özel Kartal Bahçeşehir Koleji ikinci, Rize Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi üçüncü, Antalya Gazi Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Erkeklerde mücadele eden Çorum Spor Lisesi ise İstanbul ve Bursa temsilcilerinin ardından Türkiye üçüncüsü oldu.