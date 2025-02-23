Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor’la 1-1 berabere kaldığı maça ceza sınırında çıkan futbolculardan Suat Kaya, cezalı duruma düştü.

Maça ilk 11’de başlayan Suat, 71.dakikada yerini Ali Akman’ı bırakırken, 86.dakikada, teknik direktör Serkan Özbalta’nın kırmızı kart gördüğü itiraz sürecinde sarı kart gördü. Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Suat Kaya cezalı duruma düştüğü için Alagöz Holding Iğdır FK ile Cumartesi günü deplasmanda oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.

CİKALLESHİ DE CEZALI

Öte yandan, Adanaspor’da da Cikalleshi cezalı duruma düştü. Maça ceza sınırında çıkan Arnavut golcü, 45.dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, aynı dakikada gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, takımının Pazar günü Ankaragücü ile evinde oynayacağı kritik maçta yer alamayacak.