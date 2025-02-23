Adanaspor karşısında Ahlatcı Çorum FK’nın beraberlik golünü atan Durel Avounou, kırmızı-siyahlı formayla ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Uzun süren rahatsızlığı sonrası yakın zamanda sahalara dönen ve son haftalarda süre almaya başlayan Avounou, Adanaspor maçına da yedek kulübesinde başladı. 63.dakikada Atakan Cangöz’ün yerine oyuna giren deneyimli futbolcu, 72.dakikada Thomas’ın kafayla indirdiği topu ağlara göndererek takımına çok kritik 1 puan kazandırdı.

Ahlatcı Çorum FK formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu, ilk golünü ise 14 Eylül’de, Yeni Malatyaspor’a atmıştı.

Daha önce Ümraniyespor’da forma giyen Avounou, Türkiye kariyerindeki gol sayısını 7’ye yükseltti.