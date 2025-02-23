Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.

84.dakikada, Ali Akman'ın pasında topla buluşan Thomas’ın ceza sahasında gol vuruşunu yapacakken çekilip düşürülmesine penaltı verilmemesi üzerine sinirlenen Serkan Özbalta, şiddetli itirazları sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Maçın kalan bölümünü tribünden izleyen Serkan Hoca burada da tepki vermeye devam ederken, kendisini kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın sakinleştirdi.

Öte yandan, özellikle oyuncu tercihleri ile ilgili eleştirilen Serkan Özbalta bu maçtan sonra da istifaya çağrıldı. Maçı tribünden izleyen az sayıdaki taraftarlar hakemin bitiş düdüğünden sonra Serkan Özbalta’yı istifaya çağırdılar.