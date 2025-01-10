Kaleli Vakfında, üç ayların gelmesi nedeniyle program düzenlendi. Kuranı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirildiği programda Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak, “Üç Ayların Manevi İklimi ve Hz. Muhammed (s.a.v.)” konulu konferans verdi.

Kaleli Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve Kaleli Vakfı Başkanı Selahattin Kaleli, vakıf mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile ve davetlilerin katıldığı program, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel yaptığı açılış konuşmasında, “Yüce Rabbimizin kullarına olan rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak, bizlere ihsan ve ikram ettiği, Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan ve dini kültürümüzde özel bir yeri olan mübarek “üç aylar” mevsimine bir defa daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak ise insanlık tarihi boyunca yapılan bütün takvimlerde ayların sayısı 12 ve haftanın gün sayısının ise yedi olarak belirlendiğini söyledi. Tüm bunların tesadüf olamayacağını kaydeden Çolak, “Tevbe suresi 36. ayette ‘Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir’ denilerek bunun böyle olmasının ilahi irade sonucu olduğu anlaşılmaktadır. Ömrümüzün her anı kıymetlidir. Ancak Cenâb-ı Hakkın, kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitler vardır. Receb, Şaban ve Ramazan ayları, işte böyle birbiri ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar, maddî ve manevî kurtuluşumuza, ebedî huzur ve mutluluğumuza vesiledir” şeklinde konuştu.

Tasavvuf Musikisi dinletisi, ilahiler, naatlar ve kasidelerin seslendirilmesinin ardından Emekli Din Görevlisi Fikrettin Çıplak’ın yaptığı dua ile program sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR