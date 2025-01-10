Çorum’un kültür sanat hayatına önemli katkılar sunan Şehir Defteri’nin 2025 yılı ilk sayısı okuyucu ile buluştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamlama yazısının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Defteri Genel Yayın Yönetmeni Turhan Candan’ın kaleme aldığı yazıların da yer aldığı derginin yeni sayısı dolu dolu içeriğiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.

Şehir Defteri’nin 18’inci sayısında, Şehir ve Edebiyat, Şehir ve Tarih, Şehir ve Aktüalite, Şehir ve Kültür-Sanat, Şehrin Hafızası, Şehir ve Uzaklar, Şehrin Musikisi, Şehir ve Kitap konularında yazı ve şiirler yer alıyor.

Şehir Defteri Dergisi, Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Editör: HABER MERKEZİ