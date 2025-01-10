Bugün Çalışan Gazeteciler Günü…10 Ocak 1961 tarihinde, Bülent Ecevit’in Çalışma Bakanlığı döneminde 212 Sayılı Fikir İşçileri Yasası ile basın çalışanlarına sosyal güvence sağlanışının 64. yıldönümü.

Geçen yıl 10 Ocak’ta, “Kurumunu yaşat ki gazeteci de yaşasın” başlığını kullanmıştım. Zira ben, 55 yıllık basın emekçisiyim. Aynı zamanda da kurucusu olduğum bu gazetede, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak “işveren temsilcisi” konumundayım.

Gazeteyi ve gazetenin çalışanlarını birlikte düşünme sorumluluğunu taşıyorum. Naçizane meslek büyüğü olarak ise, medya sektörünün tüm emekçilerine sahip çıkmakla yükümlüyüm. Ama, meslek etiğine sadık kalmaları koşuluyla.

Geçen yılki yazımdan şu bölümü, bugün buraya da alacağım: “Ciddi basın kurumlarını yaşatmazsanız, basın çalışanlarına da yaşama alanı bırakmamış olursunuz. Sonra, şantaj gazeteciliğinden şikayet etmeye de hakkınız kalmaz.”

Tüm basın emekçilerinin günü kutlu olsun.