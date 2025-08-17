Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin aldığı kurultay kararı uyarınca başlayan kongre takvimi kapsamında Çorum’da başlayan mahalle ve köy delege seçimlerinin startı Kale Mahallesi’nde verilmişti.

Sıla Düğün Salonu’nda 08.00-17.00 saatleri arasında yapılan Kale Mahallesi delege seçimlerini Sarı liste kazandı. Kale Mahallesi’nde 1600 üyenin oy kullanması beklenen seçimde Resul Yiğitoğlu’nun Merkez İlçe Başkan adayı olduğu ve İl Başkanı Dinçer Solmaz ve mevcut Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar’ın da desteğini Sarı Liste 518 oyla kazandı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın destek verdiği İnşaat Mühendisi Ali Çan’ın Merkez İlçe Başkan adayı olduğu Mavi liste ise Kale Mahallesi üyelerinden 500 oy aldı.

Buna göre Merkez İlçe kongresinde Kale Mahallesi’nden oy kullanacak 34 delege şu şekilde belirlendi: “İsmail Uçar, Gülabi Köymen, Kadim Sarıtaş, Ali Kılıç (Mehdi oğlu), Satı Atlas, Hüseyin Erol, Sadık Yıldırım, Rıza Özkeskin, Bursalı Köse, İnci Eker, Asım Topaktaş, Kamil Çolak, Sefa Batak, Serpil Yıldız, Türkmen Bolat, Muharrem Oğuz Ulusoy, Aliekber Sucu, Dudu Sır, Emine Özten, Muharrem Şahin, Nail Sapancı, Hıdır Ürün, Leman Özlü, Ferhat Demirci, Özgür Arat, Mehtap Yıldırım, Sefa Açır, Hüseyin Ulukaya, Hasan Sorucu, Hatice Keçeci, İsmail Koparan, Halil İbrahim Karataş, Nafiye Kalender Eryücel ve Şemsi Gökay”

Bir sonraki mahalle delege seçimi 24 Ağustos’ta Yavruturna Mahallesi için yapılacak. Burada da 16 delege seçimle belirlenecek.