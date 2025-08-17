Çorum tarımında üretici örgütlenmesinin en büyük temsilcilerinden olan S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi, 2024 faaliyet yılına ilişkin 35. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sergi Kompleksi’nde gerçekleştirdi.

Toplantının divan başkanlığını Murat Akar yaparken, başkan yardımcılığına Yusuf Özküçükgöz, katip üyeliklerine Yıldırım Külcü, Hıdır Köstekci, oy toplayıcılığa ise Memduh Çağıl ile Salih Biçer seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda divana tutanakları imzalama yetkisi verildi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, S.S. 982 Sayılı Çorum Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi (KARADENİZBİRLİK) Başkanı Ali Bardakçı başta olmak üzere çok sayıda davetlinin de ilgiyle izlediği genel kurulda daha sonra ise Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan üyelere seslendi.

12 BİN 977 ÜYEYE HİZMET

Yönetim Kurulu adına üyeleri selamlayarak faaliyetlerine madde manevi destek olan PANKOBİRLİK Genel Müdürlüğü başta olmak üzere resmi ve sivil kuruluşlar, çalışanlar ile üyelerine teşekkür eden Ahmet Pehlivan; “Değerli ortaklarımız, her geçen yıl faaliyetlerini artırmayı ve çiftçilerimize daha fazla yardımcı olmayı görev edinmiş olan kooperatifimiz, geçtiğimiz yıllarda da sizlerin ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak karşılamak için tüm imkânlarını seferber etmiştir. Kooperatifimize kayıtlı kongre tarihi itibarıyla 12 bin 921 gerçek ve 56 tüzel olmak üzere toplam 12 bin 977 üye vardır. Kooperatifimiz, 2024 faaliyet yılında toplam 9 satış mağazasında, 14’ü üniversite, 12’si lise ve ortaöğretim mezunu olmak üzere toplam 26 personel ile hizmet vermiştir.

216 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Ülkemiz ekonomisinin ve özellikle tarımın zor bir dönemden geçtiği bu süreçte, kooperatifimiz 2024 yılında 2 bin 892 aktif ortağına; tarım alet ve makineleri, sulama boruları ve malzemeleri, zirai mücadele ilaçları, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ve tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünlerde yaklaşık 216 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Satışların büyük bölümü anlaşmalı bankaların üretici kartları aracılığıyla yapılmış, gerektiğinde ise komisyon usulü satışlar uygulanmıştır.

“BAŞARILI BİR

DÖNEM GEÇTİ”

Kooperatifimiz ayrıca ortaklarının tarımsal ürünlerini değerlendirmek, piyasa fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla da çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda 2024 yılında ortaklarımızdan tonu 350 TL ile 900 TL arasında değişen fiyatlarla toplam 2 bin 887 ton yaş pancar küspesi alımı yapılmış ve çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca çeşitli bölgelerde toplam 440 ton silajlık mısır paketleyerek yine ortaklarına yardımcı olmuştur. Kooperatifimiz, 2024 yılında ana sözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda tüm imkânlarını seferber ederek satış ve hizmetler noktasında başarılı bir dönem geçirmiştir” dedi.

Bundan sonraki süreçte de uyarıcı teşviklerinizle siz değerli ortaklarımıza daha iyi hizmet etmek en büyük gayemiz olacaktır” dedi.

Gelecek yıllarda da uyarıcı teşviklerle ortaklarına daha iyi hizmet etmek gayesinde olacaklarını da belirten Pehlivan, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Ahmet Pehlivan’ın konuşması salonda sık sık alkışlarla kesildi.

Konuşmanın ardından gündem maddelerine devam edildi. Buna göre 2024 faaliyet yılına ait dış denetim raporunun yanı sıra, yönetim kurulu ve denetleme organı yıllık çalışma raporları ile bilanço ve gelir tablosu hesapları okunarak görüşüldü. Raporların tasdik edilmesinden sonra ise yönetim kurulu ve denetim kurulu ibra oybirliği ile ibra edildi.

Toplantıda ayrıca kooperatifin 2025 faaliyet yılına ilişkin yapılması planlanan 36. Olağan Genel Kurul ile 2026 yılına ait 37. Olağan Genel Kurul’un birleştirilerek 2027 yılında tek toplantı şeklinde yapılması konusu üyelerce onaylandı. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. maddesi kapsamında, kooperatifin özel hesap dönemlerini kapsayacak şekilde; 01.03.2025 – 28.02.2026 faaliyet yılı ve 01.03.2026 – 28.02.2027 faaliyet yılı için dış denetçi seçiminin yapıldığı kongrede ayrıca 2025 faaliyet yılı sonunda oluşacak gelir-gider farkının anasözleşmenin 25. maddesine göre dağıtılması için yönetime yetki verilmesi kabul edildi.

Yönetim kurulu ve denetim organı üyelerine ödenecek ücret ve harcırahların üst birliğin önerileri doğrultusunda onaylandığı, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin iş programı ve bütçesinin kabul edildiği kongrede süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri ile yedek üyelerinin yanı sıra denetleme organı üyeleri ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

YENİ YÖNETİM VE

DENETİM SEÇİLDİ

Buna göre Ahmet Pehlivan’ın tekrar başkanlığı seçildiği Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu’na Bülent Özdemir (Alaca Bölgesi), Oğuz Arpaz (Sungurlu Bölgesi), Başer İşler (Yerköy Bölgesi) ve Şükrü Melendiz (İskilip Bölgesi) asil üyeliklere Yıldırım Külcü, Zekeriya Kuyumcu, Sağban Bayav, Bayram Kaya ve Mustafa Yatmaz yedek üyeliğe seçildi.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Av. Cengiz Ayvaz (Mecitözü Bölgesi), Sinan ERYÜCEL (Çorum Bölgesi) ve Mücahit Karaçay (Osmancık Bölgesi) seçilirken, yedek üyeliğe Serdar Taşdelen, Özdoğan Köse ve Ömer Karagöz seçildi.

Muhabir: Haber Merkezi