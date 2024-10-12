Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 8.hafta geride kalırken, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK topladığı 10 puanla milli araya 13’üncü sırada girdi. Bu maçlarda 9 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 8 gol gördüler.

İLK YARIDA

DAHA ÇOK

GOL ATTI

Ahlatcı Çorum FK, attığı 9 golün 5’ini ilk yarılarda, 4’ünü ise ikinci yarılarda atarken, dengeli bir dağılım söz konusu. Kırmızı-siyahlı takımın ilk yarıdaki gollerini Thomas (2), Ferhat (2) ve Eren atarken, ikinci yarı golleri Geraldo, Landre, Avounou ve Ahmethan’dan geldi.

8 GOLÜN

6’SINI İKİNCİ

YARIDA YEDİ

Ahlatcı Çorum FK, kalesinde gördüğü 8 golün sadece 2’sini ilk yarılarda yerken, ikinci yarılarda tam 6 gole engel olamadı. Kırmızı-siyahlılar ilk yarı gollerini Ümraniyespor ve Sakaryaspor maçlarında yediler.

7 AYAK

2 KAFA

GOLÜ

Ahlatcı Çorum FKlı futbolcular, 9 golün 7’sini ayakla, 2’sini kafayla atarken, ayakla atılan gollerden 2’sini penaltıdan Ferhat Yazgan kaydetti. Kafa gollerini Geraldo ve Avounou atarken, diğer ayak golleri Thomas (2), Eren, Landre ve Ahmethan’dan geldi.

Kırmızı-siyahlıların yediği 8 golün ise 6’sı ayakla, 2’si kafayla atıldı.

4 MAÇTA

KALESİNİ

KAPATTI

Kırmızı-siyahlı takım 8 maçın 4’nde kalesinde toplam 8 gol görürken, Bandırmaspor (0-0), Yeni Malatyaspor (4-0), Adanaspor (2-0) ve Alagöz Holding Iğdır FK (0-0) maçlarında gol yemedi.

Çorum temsilcisi, Ümraniyespor (0-3), Bandırmaspor (0-0), Kocaelispor (0-2) ve Alagöz Holding Iğdır FK (0-0) maçlarında ise gol atamadı.