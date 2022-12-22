İbrahim Tığlı’nın sahibi olduğu işletme, şimdi üst katını da hizmete açarak 1.800 metrekare alanıyla devasa bir mekâna dönüştü. Böylelikle, kahve keyfiyle her damak zevkine uygun lezzetleri bir arada sunmaya devam ediyor.

Temel hizmet prensibini “en iyisini sunma” olarak belirleyen Nurlar Köşk Cafe-Restoran, sabah kahvaltısında “kahvaltı tabağı” veya “serpme kahvaltı” seçeneklerini sunuyor.

Her akşam saat 18.00’den sonra canlı müzik eşliğinde gerek yemek yiyerek, gerekse sıcak ya da soğuk içeceklerle güzel bir ortamı teneffüs etme imkânı sağlanıyor. Bu arada da çocuklar, kendilerine ayrılan oyun alanında mutlu anlar geçirebiliyorlar.

Dünya mutfağından eşsiz lezzetler alakart olarak servis ediliyor; meşhur tandır kebabı, ızgara çeşitleri, döner, İskender, pide, lahmacun…Sabah 04.00’den akşam 22.00’ye kadar sakatat ve Antep sofrası…17 çeşit farklı lezzet yanında 11 çeşit meze…

Cafe-restoranın ikinci katının açılışına özel olmak üzere % 50 net indirim uygulanıyor. Ailece gelinebilecek en güzel mekân olan Nurlar Köşk Cafe-Restoran’da, nişan, düğün, toplantı gibi toplu yemek hizmeti de veriliyor.

(Uğur GÖRKEM)

