Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yeşil Vatan–Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında Çorum’da bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Murat Yavan, Kocatepe İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte fidan dikti ve fidanlara can suyu verdi.

Etkinlikte, doğayı koruma ve çevre bilincini artırma mesajı verilirken, öğrencilerin küçük yaşta ağaç sevgisi kazanmasının önemine dikkat çekildi. Proje kapsamında “Her Çocuk Bir Fidan” anlayışıyla kent genelinde fidan dikim etkinliklerinin sürdüğü belirtildi.

