CHP Çorum İl Teşkilatı tarafından düzenlenen törene CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, önceki dönem CHP İl Başkanı Gazi Özkubat, Osman Samsunlu, İl Gençlik Kolları üyeleri, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, parti yöneticileri ile partililer katıldı.

Törende İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın parti çelengini sunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende partililere seslenen Solmaz, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim iki büyük eserim vardır: Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ sözünden güç alarak, 9 Eylül 1923’te kurulan partimizin 102. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz” dedi.

9 Eylül’ün Türk milletinin tarihindeki iki büyük onuru aynı günde yaşadığı bir tarih olduğunu kaydeden Solmaz, “Bir yanda emperyalizme karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı İzmir’in kurtuluşu, diğer yanda bu mücadelenin siyasal iradeye dönüşerek Cumhuriyet’in temellerini atan Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşu… 9 Eylül; özgürlüğün, eşitliğin ve halk egemenliğinin simgesidir” ifadesini kullandı.

“CHP, ADALET VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN SARSILMAZ KALESİ”

CHP’nin halkın iradesini esas alan, demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin sarsılmaz kalesi olduğunu söyleyen Solmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin değerlerini, laikliği, bağımsızlığı ve halkımızın huzurunu korumak için dimdik ayakta durmaktadır.

Bugün ülkemizde yaşanan hukuksuzluklara, adaletsizliklere ve demokrasiye yönelik baskılara karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın yanında, hakkın ve adaletin safında dimdik duruyoruz.”

“KAYYUM, CUMHURİYET’İN TEMEL DEĞERLERİNE YÖNELMİŞ BİR SALDIRI”

“Son olarak İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik kayyum girişimleri ve polis ablukası, sadece partimize değil, Cumhuriyetimizin temel değerlerine yönelmiş bir saldırıdır.

Ancak unutulmasın ki, CHP’nin kapıları hiçbir zaman kapatılamaz; Atatürk’ün emaneti olan bu baba evi halkımızın evidir ve öyle kalacaktır.

Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıldır aynı kararlılıkla dimdik ayaktadır. Atatürk’ün izinde, halkın gücüyle, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz.

Unutmasınlar ki; hiçbir baskı, hiçbir saldırı, hiçbir kuşatma ya da engelleme CHP’nin iktidar hedefini durduramayacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin ve partimizin ışığını daha da büyütme, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma azmimizi, kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıldır bu ülkenin bağımsızlığının, demokrasisinin ve aydınlık yarınlarının ilelebet güvencesidir.

Bu büyük davaya emek veren tüm yol arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.”