Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 yaşındaki Selma Kara cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame ile Kara hakkında, "Eşi kasten öldürmek" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

KUMAR YÜZÜNDEN EVİ TERK ETTİ

İddianamede, son iki yıldır İsmail Kara'nın kumar oynaması ve yüklü miktarda para kaybetmesi nedeniyle çiftin aile yaşantılarının bozulduğu ileri sürüldü.

Selma Kara’nın daha önce kumar yüzünden yaşanan tartışmalar sonrası defalarca evi terk ederek annesinin yanına gittiği, ardından yeniden barışarak eve döndüğü iddia edildi.

Olay tarihinden yaklaşık 1 ay önce ise İsmail Kara’nın, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini iddia ettiği, bu olayın ardından aralarının bozulduğu ve çiftin 11 Şubat’ta anlaşmalı şekilde boşandıkları, fakat olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtildi.

Selma Kara'nın, 15 Şubat'ta yeni evine taşındığı ve 3 gün sonra da 18 Şubat'ta 57 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlatıldı.

"YARDIMA GİTMİŞTİM"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İsmail Kara, şu iddialarda bulundu:

“Elimde bulunan ambalajını açtığım bıçağı gözümün dönmesiyle Selma’nın karnına sapladım. Sonrasını hatırlamıyorum; ancak birkaç defa daha bıçağı çeşitli yerlerine sapladım. Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve ‘beni kurtarın’ diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa ‘git evine’ dedim. O şekilde Selma’yı koridorda bırakarak elimde bulunan bıçağı da ikametten çıktıktan sonra hemen orada bulunan konteynerin içine attım. Kendi evime geçip elimi yüzümü yıkadım ve elbiselerimi değiştirdim. Sonra polis geldi aldı."

"ŞİKAYETÇİYİM"

İddianamede çiftin çocukları A.K.'nin de ifadesine yer verildi.

A.K. babasının uyuşturucu kullanması ve kumar oynaması nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu iddia ederek, "Babam, annem evi ayırdıktan sonra iyice takıntı haline getirmişti. Ben annemi öldüren babamdan davacı ve şikayetçiyim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 18 Şubat’ta İsmail Kara, boşanma davası tamamlanmasına rağmen, boşanma kararları henüz kesinleşmeyen eşi Selma Kara ile konuşmak için evine gitti.