Eczanelerde görev alacak nitelikli personellerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen mülakatlara başvuruya uygun görülen 316 kişi davet edildi. Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi’nde (ÇOKİŞ) başlayan mülakatlarda adaylar kendilerine sorulan soruların yanı sıra bilgisayar üzerinde uygulamalı olarak sınava tabi tutuluyor. 30 asil ve 10 yedek adayın belirleneceği Eğitim ve Meslek Edindirme programında mülakatlar 5 gün sürecek.

Mülakatlar Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve Eczacı Çelebi Ayvaz denetiminde gerçekleştirilirken mülakatların ardından eğitime katılacak olan isimler belli olacak.

Muhabir: Haber Merkezi