Sakaryaspor’un deneyimli stoperi Kahraman Demirtaş, Amed Sportif Faaliyetler’le oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Amed maçına ceza sınırında çıkan Kahraman Demirtaş, 45.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli stoper, Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK’ya karşı takımdaki yerini alamayacak.
Sezon başında Konyaspor’dan transfer edilen Kahraman Demirtaş, Sakaryaspor formasıyla 16 lig maçında 1.116 dakika süre alırken, 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Editör: Haber Merkezi