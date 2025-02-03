TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 18.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, Ankara’da Hacettepe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 72.dakikasına kadar maçta 2-1 önde olmalarına rağmen 72.dakikada kalesinde gördükleri golle 3 puanı kaçırdıklarını ifade eden Teknik Direktör Hüseyin Eğer, 1 puanın da kötü bir sonuç olmadığına vurgu yaptı. Maçın hemen başında yedikleri talihsiz bir golle yenik düştüklerini ifade eden Eğer, “Oyunun kontrolünü biran evvel elimize alıp rakip alan da ısrarla pas yaparak pozisyonlar üretmeye başladık ve 27. dakika da kanat organizasyonundan gelen Batuhan'ın golüyle maçta beraberliği sağladık. Bu dakikadan sonra net diyebileceğimiz pozisyonlarda bir türlü rakip kaleciyi geçemedik. İkinci yarıya daha tempolu ve istekli başlayarak oyunun kontrolünü tamamen elimizde tutup önemli pozisyonlar yakaladık. 67.dakikada Alper'in güzel golüyle öne geçmeyi basardık. Bu dakikadan sonra oyun dengeli giderken savunmamıza yapılan ortada yüzde yüz faul pozisyonunda savunma oyuncumuzu yiterek atılan golü maçın hakemi gol verdi ve maç tekrar dengelendi. Bu dakikalardan sonra daha fazla kontrollü oyunu tercih ederek bir puana razı olduk. Genel olarak kazanmak istediğimiz ancak her puanın değerli olduğu haftalarda alınan puanın bizim adımıza sevindirici olduğunu düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar sahada mücadele eden ve özverili oynayan tüm oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Editör: RIFAT KARA