22 ve 23. Dönem Çorum Milletvekili, Sağlık Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, ÖZ-AK Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdoğan ve beraberindeki heyet, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’un ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik genel değerlendirmelerde bulunulurken, bölgedeki yatırım ve iş birliği olanakları da ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çalgan, nazik ziyaretleri dolayısıyla Agah Kafkas ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Agah Kafkas daha sonra ise önceki dönem MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Mücahit Ahmet Köksal ve beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Muhabir: Haber Merkezi