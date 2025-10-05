Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde Şap hastalığı mihraklarının artması üzerine önemli bir karar aldı.

İl merkezinde ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm hayvan pazarlarının, ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi ve “Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince alınan karar, 01.10.2025 tarihli ve 2025/14 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile yürürlüğe girdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş başkanlığında gerçekleştirilen komisyon toplantısında, son dönemde Şap hastalığı vakalarında artış yaşandığı ve bulaşmanın önlenmesi için geçici kapatma kararının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda, Çorum merkez ve tüm ilçelerdeki hayvan pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş hayvan alım-satımı durduruldu. Yetkililer, uygulamanın salgının yayılımını önlemeye yönelik geçici bir tedbir olduğunu, durumun yakından takip edildiğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl merkezimiz ve ilçelerimizde Şap hastalığına bağlı mihrakların artması nedeniyle hayvan hareketlerinin kısıtlanması zorunlu hale gelmiştir. Hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılımını önlemek amacıyla tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır.”

Müdürlük, üreticilere hayvan hareketleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, aşısız hayvanların naklinin yapılmaması, hastalıklı hayvanlarla temasın engellenmesi ve bulaşmanın önlenmesi için hijyen tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğini hatırlattı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada Şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından pazarların yeniden açılacağı bildirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ