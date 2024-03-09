31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Çorum Teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret programı çerçevesinde Çorum Kafkas Kültür Derneği’ni ziyaret ederek dernek yöneticileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyarete; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, parti yöneticileri ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

Çerkes vatandaşların sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, “bizler bu ülkeye barışı, adaleti, huzuru, güzellikleri getirmenin çabasındayız. İşsizliğin, yoksulluğun, adaletsizliğin olmadığı, herkesin yüzünün güldüğü, ezanımız, ay yıldızlı bayrağımız ve ortak değerler etrafından birleştiğimiz güçlü bir Türkiye şartlarına kavuşmak için hepinizin desteğini bekliyoruz. Donanımlıyız, tüm projelerimizi de hazırladık. Yerel yönetimlerde İYİ kadrolarla şehrimizi geleceğe hazırlamak, sorunları çözmek istiyoruz” dedi.

Dernek yetkilileri, Kafkas kültürü, yaşadıkları sorunlar ve talepler hakkında bilgi verdikten sonra nazik ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ