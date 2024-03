Çorum’da yapımı ve teslimi yılan hikayesine dönen TOKİ Kuruçay Konutları’nda eksikler bitmiyor, mağduriyetler giderilmiyor. Yapımına altı yıl önce başlanan 743 konutluk projenin bugüne kadar ancak yüzde 10’u teslim edilebildi. Teslim edilen konutlarda ise sular akmıyor, kaloriferler yanmıyor, asansörler çalışmıyor.

Anne ve babasını kaybeden babasından kalan 10 bin liralık yetim maaşı ile geçinmeye çalışan Firdevs Tuncay, 2018 yılında TOKİ kurasından çıkınca mutlu oldu. Altı yılda defalarca ev değiştirmek zorunda kalan Firdevs Tuncay’ın hayalini kurduğu evin anahtarı 25 gün önce teslim edildi. Teslim aldığı evine giden Firdevs Tuncay hayatının şokunu yaşadı. Anahtarı teslim edilen evinin suları akmıyor, doğalgazı yok, sular akmıyor, mutfak tezgahı dahi takılmamış.



“YALVARIYORUM”

Yaşadığı mağduriyeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a aktaran TOKİ Mağduru Firdevs Tuncay, “Yetkililerden rica ediyorum. Artık sorunlarımızı gidermelerini istiyorum. Yalvarıyorum sorunlarımızı giderin. Bizi daha fazla mağdur etmeyin” dedi.

Babasından kalan 10 bin TL yetim maaşı ile geçinmeye çalıştığını ifade eden Firdevs Tuncay, “2018 yılında kuraya girdim. 6 senedir mağdurum. 10 bin lira yetim maaşı alıyorum. Şu an oturduğum ev kira. 2 ev değiştirdim. Ev sahipleriyle sürekli sorun yaşıyorum. Şu an üçüncü bir evdeyim. Ev sahibim de çık diyor. Artık kendi evime geçmek evimin taksitlerini ödemek istiyorum. Başkasının evinde oturmak istemiyorum” diye konuştu.

“SÖZLERİNİ TUTSUNLAR”

Çorum Belediye Başkanı ve AKP Milletvekillerinin 16 Ekim 2023 tarihinde anahtar teslim töreni düzenleyerek şov yaptıklarını sonrasında vatandaşlara sahip çıkmadıklarını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Buraların bitmediğini insanları mağdur etmemelerini defalarca söyledik. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin. Sizler bu vaziyetteki eve taşınabilir misiniz? Bu kardeşimiz gibi yüzlerce mağdur var. 743 konutun yüzde 70’i bu vaziyette. Ya kapısı yok ya evyesi yok. Suyu akmıyor asansörü çalışmıyor. Kaloriferler yanmıyor. İnsanlar bu vaziyette nasıl taşınacaklar. Söz kişinin aynasıdır. TOKİ Başkanına da sesleniyorum. Lütfen buraya el atın ve bu insanların mağduriyetini bir an önce giderin.”



YAŞLILARIN OTOBÜS İSYANI

TOKİ Kuruçay konutlarında evlerin içinde ve binalardaki eksiklerin yanı sıra çevre düzenlemesi ve ulaşımla ilgili sıkıntılar da dikkat çekiyor.

Evlerine taşınan vatandaşlar otobüs seferlerinin az olması ve güzergahının kısa tutulması nedeniyle sorun yaşıyor. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a dert yanan TOKİ sakinleri, şunları söyledi:

“Biz yaşlıyız. Evimiz yukarıda yukarıya çıkamıyoruz. Otobüsler yukarı kadar çıkarsa bize çok yardımcı olurlar.”

“Asansörler hep erteleniyor. Otobüsler gelmiyor. Otobüs durağının yukarı kadar çıkmasını istiyoruz. Ben 74 yaşındayım. Bu rampayı gelsin Belediye Başkanı kendi bir çıksın da ben onu alnından öpeyim.”

“Üniversite öğrencisiyim. Otobüsler geç geliyor. Okula geç kalıyorum. Derslere giremiyorum.”