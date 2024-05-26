Toplantıda, kadın sağlığı konularında farkındalığı artırmak amacıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın geçen ay ki eğitiminin devamı adına konuk olarak yer aldı.

Muhasebe sektöründe çalışan kadınların sadece mesleki becerilerini değil, aynı zamanda kişisel sağlıklarını da önemsemeleri gerektiği mesajının güçlü bir şekilde verildiği seminerde Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın, katılımcılara kadın sağlığı konularında bilgilendirici bir sunum yaparak, özellikle çalışan kadınların karşılaşabileceği sağlık sorunları ve bunların önlenmesi yolları üzerine değerli bilgiler verdi.

Katılımcılar, sunumun ardından Dr. Yalçın'a çeşitli sorularını yöneltme fırsatı da buldu. Soru-cevap kısmı, etkinliğin bilgi alışverişi açısından oldukça verimli geçmesini sağladı.

KADMUDER olarak muhasebe alanında çalışan kadınların hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkıda bulunan bu tür eğitimlerin devam edeceği de dile getirildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM