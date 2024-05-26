26. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olan Kemalettin Yılmaztekin, Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

31 Mart’ta yapılan seçimde yeniden göreve seçilmesinden dolayı Başkan Aşgın’ı tebrik eden Milletvekili Yılmaztekin, yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili de bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce’nin de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Aşgın da Yılmaztekin’e nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK