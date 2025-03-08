Bugün 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü…Olaya emek cephesinden bakanlar içinse “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”…Emek en yüce değer elbette; emekçi kadınlara saygımız sonsuz. Ama biz, ana, bacı, eş, kız evlât, sevgili, arkadaş, sokaktaki “benim insanım” tüm kadınları “eli öpülesi” değerli varlıklarımız olarak görüyor ve ayırımsız saygıyla selamlıyoruz.

Ekonomik sıkıntıları mutfağında en derinden hisseden kadınlarımız kuşkusuz. Hayatın güçlüklerini de en fazla onlar yaşıyorlar. Kıskanç eş veya sevgili, eski eş veya nişanlı, takıntılı bir sapık eliyle yaşamdan koparılanlar onlar. Çağdışı töreler, en çok onlara kıyıyor. Cinsiyet eşitsizliği, 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde bile ortadan kaldırılamıyor.

Her gelen yılın giden yılı arattığı şu kaos, kaygı ve sevgisizlik dünyasında, karanlıkları aydınlığa çıkaracak sihirli gücün, kadınlarımızın şefkat ve sevgilerinde saklı olduğunu biliyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi, dünyadaki her şeyin kadının eseri olduğuna yürekten inanıyoruz. Ve bu duygularla, güzel kalpli tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz.