Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği geleneksel iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet” temalı geleneksel iftar programına protokol üyeleri de katılarak vatandaşlarla buluştu.



Afra Düğün Salonu’nda düzenlenen iftara Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Daire Başkanı İrfan İşeri, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş müdürleri de iştirak etti.

İftar öncesi ve sonrası vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştiren protokol üyeleri, samimi atmosferde geçen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vali Çalgan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bu anlamlı etkinliği düzenlemesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini iletti. Programın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Vali Çalgan, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda protokol üyeleri, programa katılan çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara çeşitli hediyeler dağıtarak çocukların yüzlerini güldürdü.