2023 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nca (OKA) ile imzalanan protokol çerçevesinde, Çorum Belediyesi tarafından işgücünün geliştirilmesi ve istihdama katkı vermek amacıyla hazırlanan ve SO Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi, 2025 yılının ilk aylarında hizmete açılacak. Kadınlar, engelli bireyler ve gençlerin istihdam edileceği projede ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörlüğü kursları verilecek.

Yunus Emre İş Merkezi’nde hayata geçirilecek olan atölyede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya’dan bilgiler aldı. Çorum’da ahşap işçiliği alanında ustalar yetişeceğini belirten Aşgın, ağaç işçiliği konusunda atölye kurarak altyapıyı güçlendireceklerini ve bu atölyede ahşap işlemeyle ilgili ustalar yetiştirileceğini dile getirdi. Atölyede çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini ifade eden Başkan Aşgın, “2023 yılında OKA ile imzaladığımız ve SOGEP tarafından desteklenen proje kapsamında Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyemizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımızı tamamlayarak Ocak ayı içerisinde atölyemizi açmayı planlıyoruz. Atölyemizde ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörlüğü kursları verilecek. Ayrıca atölye içerisinde kurulacak satış noktasında ve kadın emeği çarşımızda kursiyerlerin yapacağı ürünler satılacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Editör: İHA AJANS